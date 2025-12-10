Europa League: Porto se enfrenta ante la visita Malmö por la fecha 6

Porto y Malmö se enfrentan en el estadio Estádio do Dragão, con el arbitraje de Rohit Saggi. El duelo se jugará mañana desde las 15:00 horas.

Así llegan Porto y Malmö

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Porto en partidos de la Europa League

Porto ganó por 3-0 el juego pasado ante Nice. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias, perdió 1 encuentro y empató 1. En ellos, le han encajado 4 goles y ha convertido 7.

Últimos resultados de Malmö en partidos de la Europa League

Malmö cayó 0 a 3 ante Nottingham Forest. En los últimos encuentros, igualó 1 vez y perdió en 3 oportunidades. Con 2 goles a favor, ha recibido 10 en contra.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Rohit Saggi.

Horario Porto y Malmö, según país