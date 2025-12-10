Europa League: SK Brann se enfrentará ante Fenerbahçe por la fecha 6

Fenerbahçe se mide ante SK Brann en el estadio Brann Stadion mañana a las 15:00 horas. El partido será supervisado por Willy Delajod.

Mañana desde las 15:00 horas, SK Brann recibirá a Fenerbahçe en el estadio Brann Stadion, por la fecha 6 de la Europa League.

Así llegan SK Brann y Fenerbahçe

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de SK Brann en partidos de la Europa League

SK Brann llega con resultado de empate, 1-1, ante PAOK. Tiene un historial irregular con 1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 3 goles en contra. Marcó 6 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Fenerbahçe en partidos de la Europa League

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Fenerbahçe y Ferencváros, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Marcó 5 goles al rival y le han convertido 5 tantos en esos cotejos.

Willy Delajod es el árbitro designado para controlar el partido.

Horario SK Brann y Fenerbahçe, según país