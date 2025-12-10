Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Europa League: Por la fecha 6, Panathinaikos recibirá a Viktoria Plzen

Por la fecha 6, Panathinaikos recibirá a Viktoria Plzen
Por la fecha 6, Panathinaikos recibirá a Viktoria Plzen
Nota IA

por Nota IA

·

Toda la previa del duelo entre Panathinaikos y Viktoria Plzen. El partido se jugará en el estadio Olímpico de Atenas Spyros Louis mañana a las 15:00 horas. Será arbitrado por António Carvalho Nobre.

Desde las 15:00 horas, Panathinaikos y Viktoria Plzen se enfrentan mañana por la fecha 6 de la Europa League en el estadio Olímpico de Atenas Spyros Louis.

Así llegan Panathinaikos y Viktoria Plzen

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 0 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Panathinaikos en partidos de la Europa League

Panathinaikos venció 2-1 a Sturm Graz en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos y ha perdido 2. En ellos, recibió 7 goles en su arco y anotó 9 en la malla rival.

Últimos resultados de Viktoria Plzen en partidos de la Europa League

En la jornada anterior, Viktoria Plzen igualó 0-0 el juego frente a Friburgo. Con un historial irregular (2 victorias y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 6 goles a favor y ha recibido 2 en su arco.

El juez seleccionado para supervisar el partido es António Carvalho Nobre.

Horario Panathinaikos y Viktoria Plzen, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Panathinaikos Viktoria Plzen Europa League

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA