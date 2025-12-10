Europa League: Por la fecha 6, Panathinaikos recibirá a Viktoria Plzen

Desde las 15:00 horas, Panathinaikos y Viktoria Plzen se enfrentan mañana por la fecha 6 de la Europa League en el estadio Olímpico de Atenas Spyros Louis.
Así llegan Panathinaikos y Viktoria Plzen
El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 0 en la fecha pasada.
Últimos resultados de Panathinaikos en partidos de la Europa League
Panathinaikos venció 2-1 a Sturm Graz en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos y ha perdido 2. En ellos, recibió 7 goles en su arco y anotó 9 en la malla rival.
Últimos resultados de Viktoria Plzen en partidos de la Europa League
En la jornada anterior, Viktoria Plzen igualó 0-0 el juego frente a Friburgo. Con un historial irregular (2 victorias y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 6 goles a favor y ha recibido 2 en su arco.
El juez seleccionado para supervisar el partido es António Carvalho Nobre.
Horario Panathinaikos y Viktoria Plzen, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas