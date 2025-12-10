Europa League: Por la fecha 6, Panathinaikos recibirá a Viktoria Plzen

Toda la previa del duelo entre Panathinaikos y Viktoria Plzen. El partido se jugará en el estadio Olímpico de Atenas Spyros Louis mañana a las 15:00 horas. Será arbitrado por António Carvalho Nobre.

Desde las 15:00 horas, Panathinaikos y Viktoria Plzen se enfrentan mañana por la fecha 6 de la Europa League en el estadio Olímpico de Atenas Spyros Louis.

Así llegan Panathinaikos y Viktoria Plzen

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 0 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Panathinaikos en partidos de la Europa League

Panathinaikos venció 2-1 a Sturm Graz en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos y ha perdido 2. En ellos, recibió 7 goles en su arco y anotó 9 en la malla rival.

Últimos resultados de Viktoria Plzen en partidos de la Europa League

En la jornada anterior, Viktoria Plzen igualó 0-0 el juego frente a Friburgo. Con un historial irregular (2 victorias y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 6 goles a favor y ha recibido 2 en su arco.

El juez seleccionado para supervisar el partido es António Carvalho Nobre.

Horario Panathinaikos y Viktoria Plzen, según país