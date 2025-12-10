Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Europa League: Aston Villa visita a FC Basel por la fecha 6

Aston Villa visita a FC Basel por la fecha 6
Aston Villa visita a FC Basel por la fecha 6
Nota IA

por Nota IA

·

La previa del choque de FC Basel ante Aston Villa, a disputarse en el estadio St. Jakob Park mañana desde las 15:00 horas. El árbitro será Halil Meler.

A partir de las 15:00 horas, FC Basel y Aston Villa protagonizarán mañana su choque por la fecha 6 de la Europa League, en el estadio St. Jakob Park.

Así llegan FC Basel y Aston Villa

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de FC Basel en partidos de la Europa League

FC Basel sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante KRC Genk. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 7 goles y ha marcado 7 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Europa League

Aston Villa viene de derrotar a Young Boys con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 3 oportunidades y resultó perdedor en 1 ocasión. Anotó 8 goles y le han convertido 3 en su arco.

Halil Meler será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Horario FC Basel y Aston Villa, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
FC Basel Aston Villa Europa League

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA