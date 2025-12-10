Europa League: Ludogorets y PAOK se miden por la fecha 6

Últimas Noticias
Ludogorets y PAOK se miden por la fecha 6
Nota IA

por Nota IA

·

Palpitamos la previa del choque entre Ludogorets y PAOK. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Horatiu Fesnic.

Ludogorets ejercerá mañana la localía ante PAOK, desde las 12:45 horas y en el marco de la fecha 6 de la Europa League.

Así llegan Ludogorets y PAOK

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Ludogorets en partidos de la Europa League

Ludogorets logró un triunfo por 3-2 ante Celta. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 3 compromisos y ganó 1, en los que acumuló 11 goles en contra frente a 8 a favor.

Últimos resultados de PAOK en partidos de la Europa League

PAOK viene de empatar 1-1 ante SK Brann. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias, igualar 1 partido y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 10 goles y le han marcado 7 tantos.

Horatiu Fesnic es el elegido para dirigir el partido.

Horario Ludogorets y PAOK, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
  • Colombia y Perú: 12:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
  • Venezuela: 13:45 horas
Ludogorets PAOK Europa League

