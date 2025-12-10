Europa League: Ludogorets y PAOK se miden por la fecha 6

Ludogorets ejercerá mañana la localía ante PAOK, desde las 12:45 horas y en el marco de la fecha 6 de la Europa League.
Así llegan Ludogorets y PAOK
En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.
Últimos resultados de Ludogorets en partidos de la Europa League
Ludogorets logró un triunfo por 3-2 ante Celta. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 3 compromisos y ganó 1, en los que acumuló 11 goles en contra frente a 8 a favor.
Últimos resultados de PAOK en partidos de la Europa League
PAOK viene de empatar 1-1 ante SK Brann. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias, igualar 1 partido y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 10 goles y le han marcado 7 tantos.
Horatiu Fesnic es el elegido para dirigir el partido.
Horario Ludogorets y PAOK, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
- Colombia y Perú: 12:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
- Venezuela: 13:45 horas