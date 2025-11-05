Europa League: Dinamo Zagreb y Celta se miden por la fecha 4

Dinamo Zagreb ejercerá mañana la localía ante Celta, desde las 12:45 horas y en el marco de la fecha 4 de la Europa League.
Así llegan Dinamo Zagreb y Celta
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
Últimos resultados de Dinamo Zagreb en partidos de la Europa League
Dinamo Zagreb viene de un resultado igualado, 1-1, ante Malmö.
Últimos resultados de Celta en partidos de la Europa League
Celta llega con ventaja tras derrotar a Nice con un marcador 2 a 1. La visita ha sido vencida 1 vez y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 6 goles y le han convertido 4.
Anastasios Papapetrou es el elegido para dirigir el partido.
Horario Dinamo Zagreb y Celta, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
- Colombia y Perú: 12:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
- Venezuela: 13:45 horas