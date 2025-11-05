Últimas Noticias
Europa League: Dinamo Zagreb y Celta se miden por la fecha 4

Nota IA

por Nota IA

·

Palpitamos la previa del choque entre Dinamo Zagreb y Celta. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Anastasios Papapetrou.

Dinamo Zagreb ejercerá mañana la localía ante Celta, desde las 12:45 horas y en el marco de la fecha 4 de la Europa League.

Así llegan Dinamo Zagreb y Celta

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Dinamo Zagreb en partidos de la Europa League

Dinamo Zagreb viene de un resultado igualado, 1-1, ante Malmö.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Europa League

Celta llega con ventaja tras derrotar a Nice con un marcador 2 a 1. La visita ha sido vencida 1 vez y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 6 goles y le han convertido 4.

Anastasios Papapetrou es el elegido para dirigir el partido.

Horario Dinamo Zagreb y Celta, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
  • Colombia y Perú: 12:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
  • Venezuela: 13:45 horas

Dinamo Zagreb Celta Europa League

