Europa League: Por la fecha 4 se enfrentarán Stuttgart y Feyenoord

Todos los detalles de la previa del partido entre Stuttgart y Feyenoord, que se jugará mañana desde las 15:00 horas en el estadio MHPArena. Dirige Horatiu Fesnic.

Stuttgart aguarda mañana la visita de Feyenoord, para jugar el partido por la fecha 4 de la Europa League, a partir de las 15:00 horas.

Así llegan Stuttgart y Feyenoord

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Stuttgart en partidos de la Europa League

Stuttgart viene de caer por 0 a 1 frente a Fenerbahçe. Ha ganado 1 y perdido 1 partido de las 2 últimas jornadas, con 4 goles en contra y con 2 en el arco contrario.

Últimos resultados de Feyenoord en partidos de la Europa League

Feyenoord viene de un triunfo 3 a 1 frente a Panathinaikos.

Horatiu Fesnic fue designado para controlar el partido.

Horario Stuttgart y Feyenoord, según país