Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Europa League: Red Bull Salzburgo y Go Ahead Eagles se encuentran en la fecha 4

Red Bull Salzburgo y Go Ahead Eagles se encuentran en la fecha 4
Red Bull Salzburgo y Go Ahead Eagles se encuentran en la fecha 4
Nota IA

por Nota IA

·

Todo lo que tienes que saber en la previa de Red Bull Salzburgo vs Go Ahead Eagles. El duelo, a disputarse en el estadio Red Bull Arena mañana, comenzará a las 12:45 horas y será dirigido por Giorgi Kruashvili.

Red Bull Salzburgo y Go Ahead Eagles se enfrentan mañana, a partir de las 12:45 horas, en el estadio Red Bull Arena. El partido corresponde a la fecha 4 de la Europa League.

Así llegan Red Bull Salzburgo y Go Ahead Eagles

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Red Bull Salzburgo en partidos de la Europa League

Red Bull Salzburgo cayó 2 a 3 ante Ferencváros en el Red Bull Arena. Con una racha negativa, llega con 2 partidos sin ganar y con 6 goles en su propia valla. Durante esos cotejos, registró tan solo 2 a favor.

Últimos resultados de Go Ahead Eagles en partidos de la Europa League

Go Ahead Eagles llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Aston Villa. Ha ganado 1 de sus últimos partidos y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 4 goles y le han anotado 3 en su arco.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Giorgi Kruashvili.

Horario Red Bull Salzburgo y Go Ahead Eagles, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
  • Colombia y Perú: 12:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
  • Venezuela: 13:45 horas

Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido. Términos de uso
Tags
Red Bull Salzburgo Go Ahead Eagles Europa League

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA