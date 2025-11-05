Europa League: Red Bull Salzburgo y Go Ahead Eagles se encuentran en la fecha 4

Todo lo que tienes que saber en la previa de Red Bull Salzburgo vs Go Ahead Eagles. El duelo, a disputarse en el estadio Red Bull Arena mañana, comenzará a las 12:45 horas y será dirigido por Giorgi Kruashvili.

Red Bull Salzburgo y Go Ahead Eagles se enfrentan mañana, a partir de las 12:45 horas, en el estadio Red Bull Arena. El partido corresponde a la fecha 4 de la Europa League.

Así llegan Red Bull Salzburgo y Go Ahead Eagles

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Red Bull Salzburgo en partidos de la Europa League

Red Bull Salzburgo cayó 2 a 3 ante Ferencváros en el Red Bull Arena. Con una racha negativa, llega con 2 partidos sin ganar y con 6 goles en su propia valla. Durante esos cotejos, registró tan solo 2 a favor.

Últimos resultados de Go Ahead Eagles en partidos de la Europa League

Go Ahead Eagles llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Aston Villa. Ha ganado 1 de sus últimos partidos y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 4 goles y le han anotado 3 en su arco.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Giorgi Kruashvili.

Horario Red Bull Salzburgo y Go Ahead Eagles, según país