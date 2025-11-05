Europa League: Ferencváros se enfrenta ante la visita Ludogorets por la fecha 4

Ferencváros y Ludogorets se enfrentan en el estadio Arena Nacional, con el arbitraje de Mohammed Al-Hakim. El duelo se jugará mañana desde las 15:00 horas.

Ferencváros se enfrenta mañana ante Ludogorets para disputar el partido por la fecha 4, en el estadio Arena Nacional, desde las 15:00 horas.

Así llegan Ferencváros y Ludogorets

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Ferencváros en partidos de la Europa League

Ferencváros ganó por 3-2 el juego pasado ante Red Bull Salzburgo. En los últimos 2 partidos disputados se llevó 1 victoria y empató 1. En ellos, le han encajado 3 goles y ha convertido 5.

Últimos resultados de Ludogorets en partidos de la Europa League

Ludogorets cayó 2 a 3 ante Young Boys. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria y perdió en 1 oportunidad. Con 4 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

De los últimos 2 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 1 y empató 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 12 de diciembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA - Europa League 2019-2020, y finalizó en un empate 1-1.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Mohammed Al-Hakim.

Fechas y rivales de Ferencváros en los próximos partidos de la Europa League

Fecha 5: vs Fenerbahçe: 27 de noviembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Rangers: 12 de diciembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Panathinaikos: 22 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Nottingham Forest: 29 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Ludogorets en los próximos partidos de la Europa League

Fecha 5: vs Celta: 27 de noviembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs PAOK: 12 de diciembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Rangers: 22 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Nice: 29 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Horario Ferencváros y Ludogorets, según país