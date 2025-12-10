Europa League: FC Steaua Bucarest y Feyenoord se miden por la fecha 6

Palpitamos la previa del choque entre FC Steaua Bucarest y Feyenoord. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Mykola Balakin.

FC Steaua Bucarest ejercerá mañana la localía ante Feyenoord, desde las 15:00 horas y en el marco de la fecha 6 de la Europa League.

Así llegan FC Steaua Bucarest y Feyenoord

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de FC Steaua Bucarest en partidos de la Europa League

FC Steaua Bucarest quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Estrella Roja por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria y 3 partidos perdidos, con 3 goles marcados y con 8 en su arco.

Últimos resultados de Feyenoord en partidos de la Europa League

Feyenoord viene de caer derrotado 1 a 3 ante Celtic. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 3 juegos perdidos y solo 1 triunfo. Marcó 4 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 9 ocasiones.

Mykola Balakin es el elegido para dirigir el partido.

Horario FC Steaua Bucarest y Feyenoord, según país