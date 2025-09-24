Europa League: Young Boys y Panathinaikos se encuentran en la fecha 1

Todo lo que tienes que saber en la previa de Young Boys vs Panathinaikos. El duelo, a disputarse en el estadio Stade de Suisse Wankdorf mañana, comenzará a las 14:00 horas y será dirigido por Ricardo de Burgos Bengoetxea.
Horario Young Boys y Panathinaikos, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas