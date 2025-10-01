Europa League: Fenerbahçe se enfrenta ante la visita Nice por la fecha 2

Fenerbahçe y Nice se enfrentan en el estadio Sukru Saracoglu, con el arbitraje de Srdjan Jovanovic. El duelo se jugará mañana desde las 11:45 horas.

Fenerbahçe se enfrenta mañana ante Nice para disputar el partido por la fecha 2, en el estadio Sukru Saracoglu, desde las 11:45 horas.

Así llegan Fenerbahçe y Nice

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Fenerbahçe en partidos de la Europa League

Fenerbahçe busca levantarse de su derrota ante Dinamo Zagreb en el Maksimir Stadium.

Últimos resultados de Nice en partidos de la Europa League

Nice cayó 1 a 2 ante Roma.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Srdjan Jovanovic.

