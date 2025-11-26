Europa League: Ludogorets recibirá a Celta por la fecha 5

Te contamos la previa del duelo Ludogorets vs Celta, que se enfrentarán en el estadio Ludogorets Arena mañana a las 12:45 horas. Balázs Berke será el árbitro del partido.

Ludogorets y Celta se medirán mañana a las 12:45 horas. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Europa League y se disputará en el estadio Ludogorets Arena.

Así llegan Ludogorets y Celta

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Ludogorets en partidos de la Europa League

Ludogorets no quiere lamentar otra caída: 1 a 3 finalizó su partido frente a Ferencváros. En las 3 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y perdió 2. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 9.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Europa League

Celta llega con envión anímico tras vencer por 3 a 0 a Dinamo Zagreb. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias y 1 derrota. Pudo marcar 9 goles y ha recibido 4.

El árbitro designado para el encuentro es Balázs Berke.

