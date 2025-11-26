Europa League: Ludogorets recibirá a Celta por la fecha 5

Ludogorets y Celta se medirán mañana a las 12:45 horas. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Europa League y se disputará en el estadio Ludogorets Arena.
Así llegan Ludogorets y Celta
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Ludogorets en partidos de la Europa League
Ludogorets no quiere lamentar otra caída: 1 a 3 finalizó su partido frente a Ferencváros. En las 3 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y perdió 2. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 9.
Últimos resultados de Celta en partidos de la Europa League
Celta llega con envión anímico tras vencer por 3 a 0 a Dinamo Zagreb. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias y 1 derrota. Pudo marcar 9 goles y ha recibido 4.
El árbitro designado para el encuentro es Balázs Berke.
Horario Ludogorets y Celta, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
- Colombia y Perú: 12:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
- Venezuela: 13:45 horas