Europa League: Se enfrentan Porto y Nice por la fecha 5

En la previa de Porto vs Nice, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 12:45 horas en el estadio Estádio do Dragão. El árbitro designado será Matej Jug.

Por la fecha 5 de la Europa League, Porto y Nice se enfrentan mañana desde las 12:45 horas en el estadio Estádio do Dragão.

Así llegan Porto y Nice

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Porto en partidos de la Europa League

Porto viene de empatar ante FC Utrecht por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 victorias y 1 derrota, con 4 goles marcados y 4 en el arco rival.

Últimos resultados de Nice en partidos de la Europa League

Nice llega a este encuentro tras perder 1 a 3 ante Friburgo. Viene de 3 derrotas seguidas en fila y no sumó puntos. En los últimos partidos, recibió 9 goles y convirtió 4 tantos.

El encargado de impartir justicia en el partido será Matej Jug.

Horario Porto y Nice, según país