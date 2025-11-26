Europa League: SK Brann se enfrentará a PAOK por la fecha 5

PAOK y SK Brann se miden en el estadio la Tumba mañana a las 12:45 horas y Sascha Stegemann es el elegido para dirigir el partido.

PAOK y SK Brann se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 5 de la Europa League, a partir de las 12:45 horas en el estadio la Tumba.

Así llegan PAOK y SK Brann

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de PAOK en partidos de la Europa League

PAOK viene de ganar en su encuentro anterior a Young Boys con un marcador de 4-0. Después de caer en 1 ocasión, empatar 1 juego y ganar 1, llega a esta jornada con 6 goles encajados frente a 9 a favor.

Últimos resultados de SK Brann en partidos de la Europa League

En la fecha pasada, SK Brann finalizó con un empate 0-0 ante Bologna. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 triunfos y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 5 goles y le han encajado 2 tantos.

El encuentro será supervisado por Sascha Stegemann, el juez encargado.

Horario PAOK y SK Brann, según país