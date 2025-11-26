Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Europa League: Midtjylland visita a Roma por la fecha 5

Midtjylland visita a Roma por la fecha 5
Midtjylland visita a Roma por la fecha 5
Nota IA

por Nota IA

·

La previa del choque de Roma ante Midtjylland, a disputarse en el estadio Stadio Olimpico mañana desde las 12:45 horas. El árbitro será Nikola Dabanovic.

A partir de las 12:45 horas, Roma y Midtjylland protagonizarán mañana su choque por la fecha 5 de la Europa League, en el estadio Stadio Olimpico.

Así llegan Roma y Midtjylland

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Europa League

Roma viene de vencer a Rangers con un marcador de 2-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria y 2 derrotas), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 4 goles en contra y pudo convertir 5.

Últimos resultados de Midtjylland en partidos de la Europa League

Midtjylland viene de derrotar a Celtic con un marcador 3 a 1. ​La visita ha dejado buenas sensaciones en los últimos 3 juegos, tras ganar cada uno de ellos. Además, ha anotado 11 goles y ha recibido 3 en su portería.

Nikola Dabanovic será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Horario Roma y Midtjylland, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
  • Colombia y Perú: 12:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
  • Venezuela: 13:45 horas

Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Roma Midtjylland Europa League

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA