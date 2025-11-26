Europa League: Midtjylland visita a Roma por la fecha 5

La previa del choque de Roma ante Midtjylland, a disputarse en el estadio Stadio Olimpico mañana desde las 12:45 horas. El árbitro será Nikola Dabanovic.

A partir de las 12:45 horas, Roma y Midtjylland protagonizarán mañana su choque por la fecha 5 de la Europa League, en el estadio Stadio Olimpico.

Así llegan Roma y Midtjylland

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Europa League

Roma viene de vencer a Rangers con un marcador de 2-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria y 2 derrotas), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 4 goles en contra y pudo convertir 5.

Últimos resultados de Midtjylland en partidos de la Europa League

Midtjylland viene de derrotar a Celtic con un marcador 3 a 1. ​La visita ha dejado buenas sensaciones en los últimos 3 juegos, tras ganar cada uno de ellos. Además, ha anotado 11 goles y ha recibido 3 en su portería.

Nikola Dabanovic será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Horario Roma y Midtjylland, según país