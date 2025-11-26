Europa League: Viktoria Plzen se enfrenta ante la visita Friburgo por la fecha 5

Viktoria Plzen y Friburgo se enfrentan en el estadio Struncovy Sady Stadion, con el arbitraje de Morten Krogh. El duelo se jugará mañana desde las 12:45 horas.

Viktoria Plzen se enfrenta mañana ante Friburgo para disputar el partido por la fecha 5, en el estadio Struncovy Sady Stadion, desde las 12:45 horas.

Así llegan Viktoria Plzen y Friburgo

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Viktoria Plzen en partidos de la Europa League

En la fecha anterior, Viktoria Plzen se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Fenerbahçe. Con 2 triunfos y 1 empates, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 6 goles marcados y con 2 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Friburgo en partidos de la Europa League

En la jornada anterior, Friburgo derrotó 3-1 a Nice. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos y 1 empate. En esos duelos, pudo celebrar 8 goles y le marcaron 3 en su arco.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Morten Krogh.

Horario Viktoria Plzen y Friburgo, según país