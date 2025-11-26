Europa League: Fenerbahçe se enfrentará ante Ferencváros por la fecha 5

Ferencváros se mide ante Fenerbahçe en el estadio Sukru Saracoglu mañana a las 12:45 horas. El partido será supervisado por Ricardo de Burgos Bengoetxea.

Mañana desde las 12:45 horas, Fenerbahçe recibirá a Ferencváros en el estadio Sukru Saracoglu, por la fecha 5 de la Europa League.

Así llegan Fenerbahçe y Ferencváros

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Fenerbahçe en partidos de la Europa League

Fenerbahçe llega con resultado de empate, 0-0, ante Viktoria Plzen. Tiene un historial irregular con 1 derrota y 2 victorias en los últimos 3 partidos disputados, con 4 goles en contra. Marcó 4 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Ferencváros en partidos de la Europa League

Ferencváros llega triunfante luego de ver caer a Ludogorets con un marcador 3-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2 y 1 empató . Pudo festejar 8 goles y sus rivales han podido vencer su arco 4 veces.

Ricardo de Burgos Bengoetxea es el árbitro designado para controlar el partido.

Horario Fenerbahçe y Ferencváros, según país