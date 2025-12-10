Europa League: Stuttgart se enfrentará ante Maccabi Tel-Aviv por la fecha 6

Maccabi Tel-Aviv se mide ante Stuttgart en el estadio MHPArena mañana a las 12:45 horas. El partido será supervisado por Marian Barbu.

Mañana desde las 12:45 horas, Stuttgart recibirá a Maccabi Tel-Aviv en el estadio MHPArena, por la fecha 6 de la Europa League.

Así llegan Stuttgart y Maccabi Tel-Aviv

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Stuttgart en partidos de la Europa League

Stuttgart ganó el encuentro previo ante Go Ahead Eagles por 4-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 2 derrotas y 2 victorias, han vencido su valla 4 veces y logró marcar 8 goles a favor.

Últimos resultados de Maccabi Tel-Aviv en partidos de la Europa League

Maccabi Tel-Aviv cayó derrotado 0 a 6 ante Olympique Lyon. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 3 veces e igualó en 1. Ha marcado 1 gol y recibió 14.

Marian Barbu es el árbitro designado para controlar el partido.

Horario Stuttgart y Maccabi Tel-Aviv, según país