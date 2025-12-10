Europa League: Se enfrentan Midtjylland y KRC Genk por la fecha 6

En la previa de Midtjylland vs KRC Genk, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 12:45 horas en el estadio Herning Stadion. El árbitro designado será Vassilis Fotias.

Por la fecha 6 de la Europa League, Midtjylland y KRC Genk se enfrentan mañana desde las 12:45 horas en el estadio Herning Stadion.

Así llegan Midtjylland y KRC Genk

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Midtjylland en partidos de la Europa League

Midtjylland fue derrotado en el Stadio Olimpico frente a Roma por 1 a 2 en el marcador. Previo a esta derrota, tiene una seguidilla de fechas sin perder en las que le han hecho 5 goles y ha marcado 12.

Últimos resultados de KRC Genk en partidos de la Europa League

KRC Genk viene de vencer a FC Basel en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Además, marcó un total de 7 goles y 5 le han convertido.

El encargado de impartir justicia en el partido será Vassilis Fotias.

Horario Midtjylland y KRC Genk, según país