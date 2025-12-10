Europa League: Por la fecha 6, Nice recibirá a SC Braga

Toda la previa del duelo entre Nice y SC Braga. El partido se jugará en el estadio Le Grand Stade mañana a las 12:45 horas. Será arbitrado por Giorgi Kruashvili.

Desde las 12:45 horas, Nice y SC Braga se enfrentan mañana por la fecha 6 de la Europa League en el estadio Le Grand Stade.

Así llegan Nice y SC Braga

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Nice en partidos de la Europa League

Nice buscará la victoria luego de caer 0 a 3 frente a Porto. El local llega con ganas de salir de su racha negativa en la temporada actual. En las últimas jornadas, le han hecho 12 goles y registra tan solo 4 a favor.

Últimos resultados de SC Braga en partidos de la Europa League

En la jornada anterior, SC Braga igualó 1-1 el juego frente a Rangers. Con un historial irregular (1 derrota y 3 victorias en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 9 goles a favor y ha recibido 5 en su arco.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Giorgi Kruashvili.

