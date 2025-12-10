Europa League: Lille visita a Young Boys por la fecha 6

La previa del choque de Young Boys ante Lille, a disputarse en el estadio Stade de Suisse Wankdorf mañana desde las 12:45 horas. El árbitro será Sander Van der Eijk.

A partir de las 12:45 horas, Young Boys y Lille protagonizarán mañana su choque por la fecha 6 de la Europa League, en el estadio Stade de Suisse Wankdorf.

Así llegan Young Boys y Lille

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Young Boys en partidos de la Europa League

Young Boys sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Aston Villa. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 12 goles y ha marcado 7 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Lille en partidos de la Europa League

Lille viene de derrotar a Dinamo Zagreb con un marcador 4 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades y resultó perdedor en 2 ocasiones. Anotó 10 goles y le han convertido 6 en su arco.

Sander Van der Eijk será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

