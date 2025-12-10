Europa League: Sturm Graz y Estrella Roja se encuentran en la fecha 6

Todo lo que tienes que saber en la previa de Sturm Graz vs Estrella Roja. El duelo, a disputarse en el estadio Stadion Graz-Liebenau mañana, comenzará a las 12:45 horas y será dirigido por Damian Sylwestrzak.

Sturm Graz y Estrella Roja se enfrentan mañana, a partir de las 12:45 horas, en el estadio Stadion Graz-Liebenau. El partido corresponde a la fecha 6 de la Europa League.

Así llegan Sturm Graz y Estrella Roja

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Sturm Graz en partidos de la Europa League

Sturm Graz cayó 1 a 2 ante Panathinaikos en el Apostolos Nikolaidis. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 4 goles a sus oponentes y le han marcado 7 en su portería .

Últimos resultados de Estrella Roja en partidos de la Europa League

Estrella Roja llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a FC Steaua Bucarest. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 4 goles y le han anotado 5 en su arco.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Damian Sylwestrzak.

