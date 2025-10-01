Europa League: Maccabi Tel-Aviv recibirá a Dinamo Zagreb por la fecha 2

Te contamos la previa del duelo Maccabi Tel-Aviv vs Dinamo Zagreb, que se enfrentarán en el Backa Topola City Stadium mañana a las 14:00 horas. António Carvalho Nobre será el árbitro del partido.

Maccabi Tel-Aviv y Dinamo Zagreb se medirán mañana a las 14:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 2 de la Europa League y se disputará en el Backa Topola City Stadium.

Así llegan Maccabi Tel-Aviv y Dinamo Zagreb

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Maccabi Tel-Aviv en partidos de la Europa League

Maccabi Tel-Aviv consiguió sólo un punto en su último partido frente a PAOK, tras igualar 0-0.

Últimos resultados de Dinamo Zagreb en partidos de la Europa League

Dinamo Zagreb llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Fenerbahçe.

El árbitro designado para el encuentro es António Carvalho Nobre.

Horario Maccabi Tel-Aviv y Dinamo Zagreb, según país