Europa League: Aston Villa se enfrentará a Feyenoord por la fecha 2

Feyenoord y Aston Villa se miden en el estadio De Kuip mañana a las 14:00 horas y Rade Obrenovic es el elegido para dirigir el partido.

Feyenoord y Aston Villa se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 2 de la Europa League, a partir de las 14:00 horas en el estadio De Kuip.

Así llegan Feyenoord y Aston Villa

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Feyenoord en partidos de la Europa League

Feyenoord no pudo ante SC Braga en el Municipal de Braga.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Europa League

Aston Villa venció 1-0 a Bologna en la fecha anterior.

El encuentro será supervisado por Rade Obrenovic, el juez encargado.

