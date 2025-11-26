Europa League: Feyenoord y Celtic se miden por la fecha 5

Palpitamos la previa del choque entre Feyenoord y Celtic. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Sebastian Gishamer.

Feyenoord ejercerá mañana la localía ante Celtic, desde las 12:45 horas y en el marco de la fecha 5 de la Europa League.

Así llegan Feyenoord y Celtic

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Feyenoord en partidos de la Europa League

Feyenoord quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Stuttgart por un resultado de 0 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria y 2 partidos perdidos, con 3 goles marcados y con 6 en su arco.

Últimos resultados de Celtic en partidos de la Europa League

Celtic viene de caer derrotado 1 a 3 ante Midtjylland. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,1 empatado y solo 1 triunfo. Marcó 4 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 7 ocasiones.

Sebastian Gishamer es el elegido para dirigir el partido.

Horario Feyenoord y Celtic, según país