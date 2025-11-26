Europa League: Lille y Dinamo Zagreb se encuentran en la fecha 5

Todo lo que tienes que saber en la previa de Lille vs Dinamo Zagreb. El duelo, a disputarse en el estadio Stade Pierre-Mauroy mañana, comenzará a las 12:45 horas y será dirigido por John Beaton.

Lille y Dinamo Zagreb se enfrentan mañana, a partir de las 12:45 horas, en el estadio Stade Pierre-Mauroy. El partido corresponde a la fecha 5 de la Europa League.

Así llegan Lille y Dinamo Zagreb

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Lille en partidos de la Europa League

Lille cayó 0 a 1 ante Estrella Roja en el Rajko Mitic. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 6 goles a sus oponentes y le han marcado 6 en su portería .

Últimos resultados de Dinamo Zagreb en partidos de la Europa League

Dinamo Zagreb llega a este encuentro con una derrota ante Celta por 0 a 3. Con resultados irregulares en las 3 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 1 empate. Ha logrado anotar 7 goles y recibieron 6.

El árbitro encargado de dirigir el partido será John Beaton.

Horario Lille y Dinamo Zagreb, según país