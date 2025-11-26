Europa League: Maccabi Tel-Aviv y Olympique Lyon se miden por la fecha 5

Palpitamos la previa del choque entre Maccabi Tel-Aviv y Olympique Lyon. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Kristo Tohver.

Maccabi Tel-Aviv ejercerá mañana la localía ante Olympique Lyon, desde las 15:00 horas y en el marco de la fecha 5 de la Europa League.

Así llegan Maccabi Tel-Aviv y Olympique Lyon

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Maccabi Tel-Aviv en partidos de la Europa League

Maccabi Tel-Aviv quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Aston Villa por un resultado de 0 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 empate y 2 partidos perdidos, con 1 gol marcados y con 8 en su arco.

Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Europa League

Olympique Lyon viene de caer derrotado 0 a 2 ante Betis.

Kristo Tohver es el elegido para dirigir el partido.

