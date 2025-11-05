Europa League: Sturm Graz se enfrenta ante la visita Nottingham Forest por la fecha 4

Sturm Graz y Nottingham Forest se enfrentan en el estadio MHPArena, con el arbitraje de Mykola Balakin. El duelo se jugará mañana desde las 12:45 horas.

Sturm Graz se enfrenta mañana ante Nottingham Forest para disputar el partido por la fecha 4, en el estadio MHPArena, desde las 12:45 horas.

Así llegan Sturm Graz y Nottingham Forest

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Sturm Graz en partidos de la Europa League

Sturm Graz busca levantarse de su derrota ante Celtic en el Celtic Park. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha perdido 1, con 3 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Europa League

En la jornada anterior, Nottingham Forest derrotó 2-0 a Porto. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 empate y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 6 goles y le marcaron 5 en su arco.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Mykola Balakin.

