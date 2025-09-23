Europa League: Nice se enfrentará ante Roma por la fecha 1

Roma se mide ante Nice en el estadio Le Grand Stade mañana a las 14:00 horas. El partido será supervisado por Guillermo Cuadra Fernández.
Guillermo Cuadra Fernández es el árbitro designado para controlar el partido.
Horario Nice y Roma, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas