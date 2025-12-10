Europa League: Nottingham Forest se enfrentará a FC Utrecht por la fecha 6

FC Utrecht y Nottingham Forest se miden en el estadio Stadion Galgenwaard mañana a las 12:45 horas y Irfan Peljto es el elegido para dirigir el partido.

FC Utrecht y Nottingham Forest se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 6 de la Europa League, a partir de las 12:45 horas en el estadio Stadion Galgenwaard.

Así llegan FC Utrecht y Nottingham Forest

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de FC Utrecht en partidos de la Europa League

FC Utrecht no pudo ante Betis en el Benito Villamarín. Sus resultados han sido variados: 1 fue empate y ha perdido 3. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 2 a sus rivales.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Europa League

Nottingham Forest venció 3-0 a Malmö en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 2 y ha perdido 1, con 9 goles en el arco rival y 5 en su portería.

El encuentro será supervisado por Irfan Peljto, el juez encargado.

Horario FC Utrecht y Nottingham Forest, según país