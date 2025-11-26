Europa League: Por la fecha 5, Bologna recibirá a Red Bull Salzburgo

Toda la previa del duelo entre Bologna y Red Bull Salzburgo. El partido se jugará en el estadio Renato Dall`Ara mañana a las 15:00 horas. Será arbitrado por Igor Pajac.

Desde las 15:00 horas, Bologna y Red Bull Salzburgo se enfrentan mañana por la fecha 5 de la Europa League en el estadio Renato Dall`Ara.

Así llegan Bologna y Red Bull Salzburgo

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Europa League

En su visita anterior, Bologna empató por 0 con SK Brann. En los últimos 3 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 1 empate y 1 derrota, con 3 goles marcados y con 3 en su valla.

Últimos resultados de Red Bull Salzburgo en partidos de la Europa League

Red Bull Salzburgo venció en casa a Go Ahead Eagles por 2 a 0.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Igor Pajac.

Horario Bologna y Red Bull Salzburgo, según país