Europa League: Por la fecha 5, Bologna recibirá a Red Bull Salzburgo

Desde las 15:00 horas, Bologna y Red Bull Salzburgo se enfrentan mañana por la fecha 5 de la Europa League en el estadio Renato Dall`Ara.
Así llegan Bologna y Red Bull Salzburgo
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de Bologna en partidos de la Europa League
En su visita anterior, Bologna empató por 0 con SK Brann. En los últimos 3 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 1 empate y 1 derrota, con 3 goles marcados y con 3 en su valla.
Últimos resultados de Red Bull Salzburgo en partidos de la Europa League
Red Bull Salzburgo venció en casa a Go Ahead Eagles por 2 a 0.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Igor Pajac.
Horario Bologna y Red Bull Salzburgo, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas