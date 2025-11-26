Europa League: Por la fecha 5, Aston Villa recibirá a Young Boys

Toda la previa del duelo entre Aston Villa y Young Boys. El partido se jugará en el estadio Villa Park mañana a las 12:45 horas. Será arbitrado por Georgi Kabakov.

Desde las 12:45 horas, Aston Villa y Young Boys se enfrentan mañana por la fecha 5 de la Europa League en el estadio Villa Park.

Así llegan Aston Villa y Young Boys

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Europa League

Aston Villa venció 2-0 a Maccabi Tel-Aviv en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos y ha perdido 1. En ellos, recibió 2 goles en su arco y anotó 6 en la malla rival.

Últimos resultados de Young Boys en partidos de la Europa League

A Young Boys no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 4 ante PAOK. Con un historial bastante irregular en los últimos 3 partidos disputados, 1 derrota y 2 victorias, tiene 6 goles a favor y ha recibido 10 en contra.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Georgi Kabakov.

