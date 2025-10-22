Europa League: Se enfrentan KRC Genk y Betis por la fecha 3

Últimas Noticias
En la previa de KRC Genk vs Betis, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 11:45 horas en el estadio Luminus Arena. El árbitro designado será Elchin Masiyev.

Por la fecha 3 de la Europa League, KRC Genk y Betis se enfrentan mañana desde las 11:45 horas en el estadio Luminus Arena.

Así llegan KRC Genk y Betis

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de KRC Genk en partidos de la Europa League

KRC Genk fue derrotado en el Luminus Arena frente a Ferencváros por 0 a 1 en el marcador.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Europa League

Betis viene de vencer a Ludogorets en casa por 2 a 0.

El encargado de impartir justicia en el partido será Elchin Masiyev.

Horario KRC Genk y Betis, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas
  • Colombia y Perú: 11:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas
  • Venezuela: 12:45 horas

KRC Genk Betis Europa League

