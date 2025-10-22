Europa League: Red Bull Salzburgo se enfrentará ante Ferencváros por la fecha 3

Ferencváros se mide ante Red Bull Salzburgo en el estadio Red Bull Arena mañana a las 11:45 horas. El partido será supervisado por Goga Kikacheishvili.

Mañana desde las 11:45 horas, Red Bull Salzburgo recibirá a Ferencváros en el estadio Red Bull Arena, por la fecha 3 de la Europa League.

Así llegan Red Bull Salzburgo y Ferencváros

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Red Bull Salzburgo en partidos de la Europa League

Red Bull Salzburgo recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Olympique Lyon.

Últimos resultados de Ferencváros en partidos de la Europa League

Ferencváros llega triunfante luego de ver caer a KRC Genk con un marcador 1-0.

Goga Kikacheishvili es el árbitro designado para controlar el partido.

Horario Red Bull Salzburgo y Ferencváros, según país