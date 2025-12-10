Europa League: Olympique Lyon recibirá a Go Ahead Eagles por la fecha 6

Últimas Noticias
Te contamos la previa del duelo Olympique Lyon vs Go Ahead Eagles, que se enfrentarán en el Groupama Stadium mañana a las 15:00 horas. Juxhin Xhaja será el árbitro del partido.

Olympique Lyon y Go Ahead Eagles se medirán mañana a las 15:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Europa League y se disputará en el Groupama Stadium.

Así llegan Olympique Lyon y Go Ahead Eagles

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Stuttgart.

Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Europa League

Olympique Lyon derrotó por 6 a 0 a Maccabi Tel-Aviv en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 3 partidos y resultó perdedor en 1 oportunidad. Le han encajado 2 goles y ha convertido 11.

Últimos resultados de Go Ahead Eagles en partidos de la Europa League

Go Ahead Eagles viene de caer en su estadio ante Stuttgart por 0 a 4. En sus últimos encuentros cosechó 2 victorias y 2 derrotas, en los que pudo anotar 4 goles en el arco rival y le han encajado 9 tantos.

El árbitro designado para el encuentro es Juxhin Xhaja.

Horario Olympique Lyon y Go Ahead Eagles, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
