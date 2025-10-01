Europa League: Celta y PAOK se miden por la fecha 2

Palpitamos la previa del choque entre Celta y PAOK. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Igor Pajac.

Celta ejercerá mañana la localía ante PAOK, desde las 14:00 horas y en el marco de la fecha 2 de la Europa League.

Así llegan Celta y PAOK

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Europa League

Celta quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Stuttgart por un resultado de 1 a 2.

Últimos resultados de PAOK en partidos de la Europa League

PAOK viene de empatar 0-0 ante Maccabi Tel-Aviv..

Igor Pajac es el elegido para dirigir el partido.

Horario Celta y PAOK, según país