Europa League: Se enfrentan Sturm Graz y Rangers por la fecha 2

En la previa de Sturm Graz vs Rangers, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 14:00 horas en el estadio MHPArena. El árbitro designado será Halil Meler.

Por la fecha 2 de la Europa League, Sturm Graz y Rangers se enfrentan mañana desde las 14:00 horas en el estadio MHPArena.

Así llegan Sturm Graz y Rangers

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Sturm Graz en partidos de la Europa League

Sturm Graz fue derrotado en el MCH Arena frente a Midtjylland por 0 a 2 en el marcador.

Últimos resultados de Rangers en partidos de la Europa League

Rangers llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante KRC Genk.

El encargado de impartir justicia en el partido será Halil Meler.

Horario Sturm Graz y Rangers, según país