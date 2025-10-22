Europa League: Por la fecha 3 se enfrentarán FC Steaua Bucarest y Bologna

Todos los detalles de la previa del partido entre FC Steaua Bucarest y Bologna, que se jugará mañana desde las 11:45 horas en el estadio Arena Nacional. Dirige Andris Treimanis.

FC Steaua Bucarest aguarda mañana la visita de Bologna, para jugar el partido por la fecha 3 de la Europa League, a partir de las 11:45 horas.

Así llegan FC Steaua Bucarest y Bologna

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de FC Steaua Bucarest en partidos de la Europa League

FC Steaua Bucarest viene de caer por 0 a 2 frente a Young Boys.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Europa League

Bologna igualó 1-1 ante Friburgo en la jornada anterior..

Andris Treimanis fue designado para controlar el partido.

Horario FC Steaua Bucarest y Bologna, según país