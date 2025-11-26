Europa League: Por la fecha 5 se enfrentarán Rangers y SC Braga

Todos los detalles de la previa del partido entre Rangers y SC Braga, que se jugará mañana desde las 15:00 horas en el Ibrox Stadium. Dirige Allard Lindhout.

Rangers aguarda mañana la visita de SC Braga, para jugar el partido por la fecha 5 de la Europa League, a partir de las 15:00 horas.

Así llegan Rangers y SC Braga

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Rangers en partidos de la Europa League

Rangers viene de caer por 0 a 2 frente a Roma. No levanta cabeza y le urge ganar: ha perdido los 3 partidos previos. En esos cotejos, le hicieron 8 goles y registra solo 1 a favor.

Últimos resultados de SC Braga en partidos de la Europa League

SC Braga perdió ante KRC Genk por 3 a 4.

En sus últimos 4 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 3 para el anfitrión y 1 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 14 de abril, en Cuartos de Final del torneo UEFA - Europa League 2021/22, y Rangers se llevó la victoria por 3 a 1.

Allard Lindhout fue designado para controlar el partido.

Horario Rangers y SC Braga, según país