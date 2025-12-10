Europa League: Por la fecha 6 se enfrentarán Celtic y Roma

Todos los detalles de la previa del partido entre Celtic y Roma, que se jugará mañana desde las 15:00 horas en el estadio Celtic Park. Dirige István Kovács.

Celtic aguarda mañana la visita de Roma, para jugar el partido por la fecha 6 de la Europa League, a partir de las 15:00 horas.

Así llegan Celtic y Roma

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Celtic en partidos de la Europa League

Celtic venció por 3-1 a Feyenoord. Después de caer en 2 oportunidades, empatar 1 cotejo y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 8 goles y ha podido vencer el arco rival 7 veces.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Europa League

Roma viene de un triunfo 2 a 1 frente a Midtjylland. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos y 2 derrotas. Sumó un total de 7 goles y le metieron 5 en su arco.

István Kovács fue designado para controlar el partido.

Horario Celtic y Roma, según país