Europa League: Porto se enfrentará ante Estrella Roja por la fecha 2

Estrella Roja se mide ante Porto en el estadio Estádio do Dragão mañana a las 14:00 horas. El partido será supervisado por Harm Osmers.
Mañana desde las 14:00 horas, Porto recibirá a Estrella Roja en el estadio Estádio do Dragão, por la fecha 2 de la Europa League.
Así llegan Porto y Estrella Roja
El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.
Últimos resultados de Porto en partidos de la Europa League
Porto ganó el encuentro previo ante Red Bull Salzburgo por 1-0.
Últimos resultados de Estrella Roja en partidos de la Europa League
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Estrella Roja y Celtic, con un marcador 1-1..
Harm Osmers es el árbitro designado para controlar el partido.
Horario Porto y Estrella Roja, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas