Europa League: Porto se enfrentará ante Estrella Roja por la fecha 2

Estrella Roja se mide ante Porto en el estadio Estádio do Dragão mañana a las 14:00 horas. El partido será supervisado por Harm Osmers.

Mañana desde las 14:00 horas, Porto recibirá a Estrella Roja en el estadio Estádio do Dragão, por la fecha 2 de la Europa League.

Así llegan Porto y Estrella Roja

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Porto en partidos de la Europa League

Porto ganó el encuentro previo ante Red Bull Salzburgo por 1-0.

Últimos resultados de Estrella Roja en partidos de la Europa League

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Estrella Roja y Celtic, con un marcador 1-1..

Harm Osmers es el árbitro designado para controlar el partido.

Horario Porto y Estrella Roja, según país