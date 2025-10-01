Europa League: Por la fecha 2 se enfrentarán FC Basel y Stuttgart

Todos los detalles de la previa del partido entre FC Basel y Stuttgart, que se jugará mañana desde las 14:00 horas en el estadio St. Jakob Park. Dirige Davide Massa.

FC Basel aguarda mañana la visita de Stuttgart, para jugar el partido por la fecha 2 de la Europa League, a partir de las 14:00 horas.

Así llegan FC Basel y Stuttgart

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de FC Basel en partidos de la Europa League

FC Basel viene de caer por 1 a 2 frente a Friburgo.

Últimos resultados de Stuttgart en partidos de la Europa League

Stuttgart viene de un triunfo 2 a 1 frente a Celta.

Davide Massa fue designado para controlar el partido.

Horario FC Basel y Stuttgart, según país