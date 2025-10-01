Europa League: Se enfrentan FC Steaua Bucarest y Young Boys por la fecha 2

En la previa de FC Steaua Bucarest vs Young Boys, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 11:45 horas en el estadio Arena Nacional. El árbitro designado será Mohammed Al-Hakim.

Por la fecha 2 de la Europa League, FC Steaua Bucarest y Young Boys se enfrentan mañana desde las 11:45 horas en el estadio Arena Nacional.

Así llegan FC Steaua Bucarest y Young Boys

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de FC Steaua Bucarest en partidos de la Europa League

FC Steaua Bucarest ganó su último duelo ante Go Ahead Eagles por 1 a 0.

Últimos resultados de Young Boys en partidos de la Europa League

Young Boys llega a este encuentro tras perder 1 a 4 ante Panathinaikos.

El encargado de impartir justicia en el partido será Mohammed Al-Hakim.

Horario FC Steaua Bucarest y Young Boys, según país