Europa League: Se enfrentan Friburgo y Red Bull Salzburgo por la fecha 6

En la previa de Friburgo vs Red Bull Salzburgo, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 15:00 horas en el estadio Europa Park Stadion. El árbitro designado será Elchin Masiyev.

Así llegan Friburgo y Red Bull Salzburgo

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Friburgo en partidos de la Europa League

Friburgo viene de empatar ante Viktoria Plzen por 0-0. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 3 victorias y 1 empate, con 3 goles marcados y 8 en el arco rival.

Últimos resultados de Red Bull Salzburgo en partidos de la Europa League

Red Bull Salzburgo llega a este encuentro tras perder 1 a 4 ante Bologna. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria y ha perdido en 3 ocasiones. Con 5 goles a favor, ha recibido 10 en contra.

