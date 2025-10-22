Europa League: Se enfrentan Malmö y Dinamo Zagreb por la fecha 3

En la previa de Malmö vs Dinamo Zagreb, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 14:00 horas en el estadio Friends Arena. El árbitro designado será Willy Delajod.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Por la fecha 3 de la Europa League, Malmö y Dinamo Zagreb se enfrentan mañana desde las 14:00 horas en el estadio Friends Arena.

Así llegan Malmö y Dinamo Zagreb

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Malmö en partidos de la Europa League

Malmö fue derrotado en el Doosan Arena frente a Viktoria Plzen por 0 a 3 en el marcador.

Últimos resultados de Dinamo Zagreb en partidos de la Europa League

Dinamo Zagreb viene de vencer a Maccabi Tel-Aviv en casa por 3 a 1.

El encargado de impartir justicia en el partido será Willy Delajod.

Horario Malmö y Dinamo Zagreb, según país