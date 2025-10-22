Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Europa League: Se enfrentan Malmö y Dinamo Zagreb por la fecha 3

Se enfrentan Malmö y Dinamo Zagreb por la fecha 3
Se enfrentan Malmö y Dinamo Zagreb por la fecha 3
Nota IA

por Nota IA

·

En la previa de Malmö vs Dinamo Zagreb, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 14:00 horas en el estadio Friends Arena. El árbitro designado será Willy Delajod.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Por la fecha 3 de la Europa League, Malmö y Dinamo Zagreb se enfrentan mañana desde las 14:00 horas en el estadio Friends Arena.

Así llegan Malmö y Dinamo Zagreb

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Malmö en partidos de la Europa League

Malmö fue derrotado en el Doosan Arena frente a Viktoria Plzen por 0 a 3 en el marcador.

Últimos resultados de Dinamo Zagreb en partidos de la Europa League

Dinamo Zagreb viene de vencer a Maccabi Tel-Aviv en casa por 3 a 1.

El encargado de impartir justicia en el partido será Willy Delajod.

Horario Malmö y Dinamo Zagreb, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido. Términos de uso
Tags
Malmö Dinamo Zagreb Europa League

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA