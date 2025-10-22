Europa League: Por la fecha 3, Feyenoord recibirá a Panathinaikos

Toda la previa del duelo entre Feyenoord y Panathinaikos. El partido se jugará en el estadio De Kuip mañana a las 11:45 horas. Será arbitrado por Harm Osmers.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desde las 11:45 horas, Feyenoord y Panathinaikos se enfrentan mañana por la fecha 3 de la Europa League en el estadio De Kuip.

Así llegan Feyenoord y Panathinaikos

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Feyenoord en partidos de la Europa League

Feyenoord buscará la victoria luego de caer 0 a 2 frente a Aston Villa.

Últimos resultados de Panathinaikos en partidos de la Europa League

A Panathinaikos no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Go Ahead Eagles.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Harm Osmers.

Horario Feyenoord y Panathinaikos, según país