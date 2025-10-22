Últimas Noticias
Europa League: Por la fecha 3 se enfrentarán Nottingham Forest y Porto

Todos los detalles de la previa del partido entre Nottingham Forest y Porto, que se jugará mañana desde las 14:00 horas en el estadio City Ground. Dirige Radu Petrescu.

Nottingham Forest aguarda mañana la visita de Porto, para jugar el partido por la fecha 3 de la Europa League, a partir de las 14:00 horas.

Así llegan Nottingham Forest y Porto

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Europa League

Nottingham Forest viene de caer por 2 a 3 frente a Midtjylland.

Últimos resultados de Porto en partidos de la Europa League

Porto viene de un triunfo 2 a 1 frente a Estrella Roja.

Radu Petrescu fue designado para controlar el partido.

Horario Nottingham Forest y Porto, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

Tags
Nottingham Forest Porto Europa League

