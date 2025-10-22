Últimas Noticias
Europa League: Celtic se enfrentará ante Sturm Graz por la fecha 3

Sturm Graz se mide ante Celtic en el estadio Celtic Park mañana a las 14:00 horas. El partido será supervisado por Juan Martínez Munuera.

Mañana desde las 14:00 horas, Celtic recibirá a Sturm Graz en el estadio Celtic Park, por la fecha 3 de la Europa League.

Así llegan Celtic y Sturm Graz

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Celtic en partidos de la Europa League

Celtic recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival SC Braga.

Últimos resultados de Sturm Graz en partidos de la Europa League

Sturm Graz llega triunfante luego de ver caer a Rangers con un marcador 2-1.

Juan Martínez Munuera es el árbitro designado para controlar el partido.

Horario Celtic y Sturm Graz, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

Tags
Celtic Sturm Graz Europa League

