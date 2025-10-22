Últimas Noticias
Europa League: Roma y Viktoria Plzen se encuentran en la fecha 3

Todo lo que tienes que saber en la previa de Roma vs Viktoria Plzen. El duelo, a disputarse en el estadio Stadio Olimpico mañana, comenzará a las 14:00 horas y será dirigido por Halil Meler.

Roma y Viktoria Plzen se enfrentan mañana, a partir de las 14:00 horas, en el estadio Stadio Olimpico. El partido corresponde a la fecha 3 de la Europa League.

Así llegan Roma y Viktoria Plzen

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Europa League

Roma cayó 0 a 1 ante Lille en el Stadio Olimpico.

Últimos resultados de Viktoria Plzen en partidos de la Europa League

Viktoria Plzen llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-0 a Malmö.

En los últimos 2 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 1 triunfo y 1 partido igualado ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 24 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Europa League 2016-2017, y Roma fue el ganador por 4 a 1.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Halil Meler.


Fechas y rivales de Roma en los próximos partidos de la Europa League
  • Fecha 4: vs Rangers: 6 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Midtjylland: 27 de noviembre - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Celtic: 12 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Stuttgart: 22 de enero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Panathinaikos: 29 de enero - 17:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Viktoria Plzen en los próximos partidos de la Europa League
  • Fecha 4: vs Fenerbahçe: 6 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Friburgo: 27 de noviembre - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Panathinaikos: 12 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Porto: 22 de enero - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs FC Basel: 29 de enero - 17:00 (hora Argentina)
Horario Roma y Viktoria Plzen, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

Roma Viktoria Plzen Europa League

